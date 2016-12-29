Москва, 29 декабря, 2016, 14:13 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о перечне жизненно важных лекарственных препаратов на 2017 год. Об этом он сообщил на совещании с вице-премьерами РФ.

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По его словам, такой перечень утверждается ежегодно, он направлен на то, чтобы цены на препараты из утвержденного списка можно было контролировать.

Формируется список открыто, с участие экспертов и профессионального сообщества. Данные лекарства должны быть доступными для граждан, заключил премьер-министр РФ.