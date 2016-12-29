Чита, 29 декабря, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Делегаты отчетно-выборной конференции избрали секретаря Забайкальского регионального отделения «Единой России». По итогам тайного голосования им стал Сергей Михайлов. Также делегаты конференции избрали новый состав регионального политического совета партии, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении.

Er.ru Сергей Михайлов

Как отметил Сергей Михайлов, конференция завершила отчетно-выборную кампанию Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия». В регионе насчитывается в общей сложности 541 первичное отделение, 116 из них возглавили новые секретари. Также был обновлен руководящий кадровый состав в местных отделениях партии: новые секретари возглавили 14 отделений из 34.

Сергей Михайлов родился 22 мая 1965 года в Нерчинске (Забайкальский край). После окончания в 1990 году исторического факультета Читинского государственного педагогического института работал преподавателем истории и основ законодательства в Нерчинском совхоз-техникуме. С 1997 по 2008 годы — директор Нерчинского аграрного техникума.

В 2002 году окончил Дальневосточную Академию государственной службы по специальности «менеджмент».

Избирался депутатом Нерчинского районного совета двух созывов, Законодательного Собрания Забайкальского края. С сентября 2013 года — председатель комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Законодательного Собрания Забайкальского края. С октября 2013 года — первый заместитель председателя Законодательного собрания Забайкальского края.