Вязники, Владимирская область, 29 декабря, 2016, 13:49 — ИА Регнум. В Вязниках Владимирской области появится первый стационарный детский лагерь, который будет работать круглогодично. Об этом на пресс-конференции сообщила губернатор Светлана Орлова, передает корреспондент ИА REGNUM.

В пионерском лагере. 1930-е

Всего пока выделено 150 млн рублей. Сейчас готовится проектно-сметная документация. При этом Светлана Орлова заявила, что это только первый стационарный лагерь, дальше в планах — прибавлять каждый год.

Кроме того, Светлана Орлова отметила, что сейчас в детских лагерях «все допотопное», несмотря на то, что работа по обновлению идет постоянно.

«Все лагеря отремонтировали, покрасили, поменяли кухонное оборудование. Более 300 млн рублей отдали. И в следующем году будем добавлять», — сказала Светлана Орлова.

Также глава региона сообщила, в 2016 году более 700 детей отдохнули в Крыму и в Словении. В следующем году планируется дать путевки тысячи детей.

Более подробно о детских лагерях рассказал заместитель губернатора по социальной политике Михаил Колков. По его словам, в регионе самая низкая по стране стоимость путевки для родителей.