Владимир, 29 декабря, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова заявила, что приняла бы меры в отношении своего экс-заместителя по строительству Дмитрия Хвостова, если бы ее проинформировали правоохранительные органы. Об этом глава региона заявила в ходе итогового пресс-конференции 29 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

Avo.ru Дмитрий Хвостов

При этом Светлана Орлова не рассказала, предприняты ли какие-то дополнительные меры по контролю за чиновниками после того, как в отношении Дмитрия Хвостова были возбуждены уголовные дела. Она отметила, что сейчас работает специальный департамент, чиновники заполняют декларации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 декабря стало известно, что в отношении Дмитрия Хвостова возбуждено третье уголовное дело о получении взятки. На этот раз его подозревают в получении 12 млн рублей. Ранее возбуждены делаю получении взяток в размере 1,4 млн рублей и 2,2 млн рублей. При этом, по версии следствия, чиновник получал взятки с 2014 года.

Дмитрий Хвостов приехал во Владимир вместе со Светланой Орловой в 2013 году. В сентябряе 2016 года он ушел в отставку по собственному желанию. Губернатор объяснила это тем, что Дмитрий Хвостов сорвал сроки строительства нескольких важных для региона объектов.