Москва, 29 декабря, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Командир Ту-154 Минобороны РФ Роман Волков успел перед падением самолета связаться с диспетчерами и доложить о начале нештатной ситуации. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

Aleksandr Markin Кабина самолёта Ту-154

По его словам, переговоры КВС с диспетчером длились десять секунд и слова пилота «указывали на начало нештатной ситуации». Так Байнетов прокомментировал появившуюся в СМИ «расшифровку» слов экипажа о неисправных закрылках.

Представитель Минобороны пояснил, что появление публикации Life будет расследовано: в СМИ не могли попасть «слова» пилотов с речевого самописца — первым был найден и поступил к специалистам параметрический «черный ящик».

Всего комиссия рассматривает 7−8 версий случившегося, среди них нет приоритетной.