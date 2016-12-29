Ярославль, 29 декабря, 2016, 13:12 — ИА Регнум. Задолженность жителей Ярославля за отопление и горячую воду перед крупнейшим поставщиком — ОАО «ТГК-2» — на конец декабря составляет 885,99 млн рублей. Из них 471,33 млн рублей — долги, образованные еще до начала текущего отопительного периода, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе «ТГК-2». Теплоснабжающая компания намерена усилить взыскание средств с неплательщиков в судах.

МУП «Теплоэнерго» Котельные

«Именно по долгам, срок давности которых превышает три месяца, ресурсоснабжающие организации вправе подавать мировым судьям заявления на выдачу судебного приказа. С 1 июня 2016 года Гражданский процессуальный кодекс РФ в этом случае не предусматривает претензионный порядок. То есть мировой судья единолично, без присутствия должника, рассматривает заявление поставщика тепловой энергии и выносит судебный приказ о взыскании долга. Этот документ является исполнительным, получив его, должник обязан оплатить задолженность и государственную пошлину», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ТГК-2.

В Рыбинске Ярославской области задолженность за поставки теплоресурса населению перед единой теплоснабжающей организацией второго по величине города области МУП «Теплоэнерго» составляет 770 миллионов рублей. При этом, как пояснил корреспонденту ИА REGNUM директор МУП Леонид Иванов, лишь 127 млн из этой суммы можно уверенно отнести к долгам непосредственно жителей.

Остальное — долги управляющих компаний, и вычленить в их структуре задолженность населения у энергетиков без помощи прокуратуры и органов финансового контроля зачастую возможности нет.

«По оставшейся сумме — серьезные вопросы ко многим управляющим компаниям. В силу непрозрачности взаимоотношений с поставщиком теплоресурса мы не можем понять, сколько именно жители должны своим «управдомам» за тепло и горячую воду. Целый ряд УК и ТСЖ имеют обыкновение не перечислять «Теплоэнерго» средства, собранные с населения за поставленный ресурс, в полном объеме. Например, за ноябрь начислено управляющим компаниям и населению 181,5 млн рублей — а оплачено лишь 88%. Зато они активно противятся переходу на прямые расчеты населения с предприятием», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Леонид Иванов.

Он отмечает, что в настоящий момент на прямые расчеты с Теплоэнерго перешли 49% жилых домов Рыбинска. При этом предприятие фиксирует падение платежной дисциплины рыбинцев по сравнению с концом прошлого года.

Взыскание долгов с населения производится в судебном порядке. Только за 11 месяцев 2016 года «Теплоэнерго» получило судебных решений в общей сложности 31,5 млн рублей по более чем 1100 искам, из которых каждый пятый уже оплачен должниками. Иски еще более чем на 23 млн рублей мировые судьи начнут рассматривать уже в начале следующего года, подчеркнул Леонид Иванов.

При этом директор МУП «Теплоэнерго» уточняет: количество должников, добровольно исполняющих судебные решения, растет. В этом году в общем объеме взысканной задолженности добровольно оплачено уже 35%. С остальными должниками приходится взаимодействовать через ФССП и банковские структуры.

«В этом году мы провели акцию — тем, кто погасит задолженность до 25 декабря, списываются пени. Целый ряд должников воспользовались этим предложением, и мы получили реальную и довольно внушительную сумму», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Леонид Иванов.