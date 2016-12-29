Москва, 29 декабря, 2016, 13:01 — ИА Регнум. Отечественный противораковый препарат, который пока известен как PD-1, эффективен при лечении меланомы, опухолей мозга, легкого, почки, мочевого пузыря и шеи. Об этом заявил 29 декабря директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай со ссылкой на разработчиков лекарства — компанию BIOCAD Дмитрия Морозова.

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Как отметил Салагай, особенность препаратов такого класса заключается в том, что их действие не прекращается после окончания приема, как это происходит с химиотерапевтическими средствами. Препарат инициирует иммунную реакцию, которая способна победить опухоль. При такой терапии шанс выздоровления появляется даже у пациентов с наиболее тяжелыми формами рака.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о клинических испытаниях препарата от рака PD-1, который показал «фантастический результат» в борьбе с метастазирующей меланомой и другими злокачественными опухолями. Лекарство проходит вторую стадию тестов, его продажи могут начаться через 1−1,5 года.

Вещество является таргетным препаратом, способным блокировать развитие того или иного новообразования путем вмешательства в работу молекул. По словам министра, разработав PD-1, Россия вошла в число передовых стран, которые занимаются созданием «точечных» препаратов от онкологии.

Онкологические заболевания находятся на втором месте среди причин смертности в России. По данным издания Московского научно-исследовательского онкологического института имени П.А. Герцена «Злокачественные новообразования в России в 2015 году», злокачественные опухоли стали причиной смерти 296 тыс. человек. Всего в минувшем году зарегистрировано 589 тыс. случаев онкологических заболеваний.