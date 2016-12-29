Челябинск, 29 декабря, 2016, 12:58 — ИА Регнум. Житель Челябинска наказан за размещение на своей странице в социальной сети фотографий с изображением нацистской символики и атрибутики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Victor Арест

28-летний парень в июле 2010 и октябре 2014 размещал фотографии с изображением нацистской символики и атрибутики. Следствие определило действия горожанина как публичное демонстрирование и пропаганду нацистской атрибутики и символики.

Прокурорская проверка позволила возбудить административное дело по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами).

Советский районный суд согласился с доводами прокуратуры и сотрудниками ГУ МВД России по Челябинской области. Челябинцу назначен административный арест сроком на семь суток.

Отметим, на Южном Урале периодически обостряется проблема «поднимающего голову» неофашизма. Немалую роль в этом играет поддержка определенных идей, а также публикации в сети интернет по темам, связанным с реабилитацией неонацистской идеологии. В социальных сетях создаются группы апологетов нацизма, в которые вовлекаются молодые люди.