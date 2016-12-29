Берлин, 29 декабря, 2016, 12:53 — ИА Регнум. Власти Германии усилят меры безопасности во время празднования Нового года в Берлине, сообщает 29 декабря Reuters.

Rbb-online.de Немецкая полиция

Территория вокруг Бранденбургских ворот, где пройдет празднование Нового года, будет окружена бетонными блоками, задействуют тяжеловооруженные бронеавтомобили. Около 1 тыс. сотрудников полиции будут обеспечивать безопасность. Некоторых сотрудников вооружат пулеметами.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с террористической атакой в Берлине 19 декабря, ответственность за которую взяло на себя «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), во многих странах Евросоюза были введены меры повышенной антитеррористической безопасности.

Сообщалось об увеличении патрулей полиции в местах массового скопления людей и усилении охраны в Германии, Франции, Бельгии, Польше, Чехии и странах Прибалтики.