Черкесск, 29 декабря, 2016, 12:23 — ИА Регнум. Должностному лицу одного из племенных хозяйств в Карачаево-Черкесии не удалось скрыть от правосудия кражу 1770 овец. Суд признал заведующего фермой ООО «Сельскохозяйственное предприятие племенной завод «Восточный» Мекер-Умара Боташева виновным в преступлении, совершенном в крупном размере.

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Как сообщили ИА REGNUM 29 декабря в пресс-службе прокуратуры региона, нанесенный бывшим руководителем племхозяйства ущерб составил более 7,5 млн рублей. Злоумышленнику назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы. Отбывать наказание Боташеву предстоит в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, бывшему руководителю фермы придется также возместить ущерб, нанесенный предприятию.

Кражи скота — довольно распространенное явление в сельской местности многих регионов. Карачаево-Черкесия не является исключением, хотя в последние годы отмечается тенденция к сокращению данного вида преступлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2013 году один из местных жителей, уже имеющий судимость за аналогичное преступление, организовал преступную группу. С помощью подкопа, вор с помощниками незаконно проникали на территорию животноводческого комплекса «Ново-Хумаринский» и похищали овец.

Нынешним летом на Ставрополье были задержаны подозреваемые в краже скота на сумму свыше одного миллиона рублей. Два злоумышленника 23-х и 24-х лет похитили более 200 овец. Похищенный скот злоумышленники перегнали на скотобойню.