Иркутск, 29 декабря, 2016, 12:16 — ИА Регнум. В Иркутске начата доследственная проверка после обращения в травмпункт 17-летней девушки, на которую в центре города набросилась стая собак. На теле потерпевшей множественные укусы, сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета России по Иркутской области.

HeikeIr Зубы собаки

«Сегодня на одной из улиц в районе центрального парка культуры и отдыха в г. Иркутске стая бродячих собак набросилась на 17-летнюю девушку, в результате пострадавшая получила множественные укусы и обратилась в травмпункт», — сообщили в пресс-службе.

Проверку проводит следственный отдел по Октябрьскому району Иркутска. Проверяются действия должностных лиц городской администрации по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК России — халатность. Процессуальное решение будет принято после окончания проверки.