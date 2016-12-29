Москва, 29 декабря, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Вице-премьер Дмитрий Рогозин перед заседанием коллегии ВПК вручил российские паспорта украинскому ученому Игорю Гашененко, перешедшему на работу в систему российского ВПК, и его супруге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

К президенту РФ с просьбой предоставить российское гражданство семье Гашененко обратился Рогозин, 9 сентября 2016 года Владимир Путин дал согласие. В России «будут рады и дальше в нашу оборонную семью принимать высококвалифицированных специалистов Украины», сказал вице-премьер РФ.

По словам Рогозина, доктор физико-математических наук Гашененко является высококвалифицированным специалистом и имеет большой опыт научной работы. Это позволило ему «в короткий срок сформировать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных навигационных систем, которые ориентированы на использование в самых разных изделиях».

Ранее просьбу о предоставлении гражданства Российской Федерации подало коллегии ВПК РФ руководство холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в «Ростех»), в котором с марта 2016 года работает Гашененко.

На Украине Гашененко работал с 1983 по 2014 года в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины. В 2011 году он стал членом Российского национального комитета по теоретической прикладной механике (организация при РАН).