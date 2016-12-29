Таллин, 29 декабря, 2016, 11:47 — ИА Регнум.



Александр Дейнека. У моря. 1957

Новый министр сельской жизни Эстонии, член левой Центристской партии Тармо Тамм утвердил программу модернизации и инновации рыболовства в стране в рамках Программы развития и поддержки рыболовства и мореходства Евросоюза ЕMFF на период до 2020 года. Об этом ИА REGNUM сегодня, 29 декабря, сообщили в министерстве, отметив, что на данные цели выделено 7 млн евро, из которых 5 миллионов предназначены для рыболовства и развития аквакультуры, а 2 млн евро выделены в поддержку научной деятельности, направленной на развитие отрасли.

Выделенные средства пойдут на поддержку рыбных запасов в бассейне Балтийского моря, внедрение более эффективных и экологических решений по рыболовству, обработке рыбы и ее хранению. По мнению министра, это позволит увеличить добавленную стоимость рыбному продукту по всей производственной цепочке. Данная программа позволит привлечь к получению грантов научно-исследовательские учреждения. С января 2017 года они могут ходатайствовать на получение средств программы.

Напомним, что министр сельской жизни Эстонии Тармо Тамм вступил в свою должность с декабря 2016 года. Программа развития и поддержки рыболовства и мореходства Евросоюза ЕMFF принята Еврокомиссией до 2020 года. В рамках программы Эстония получит 129,6 млн евро, из которых 100,9 млн — безвозвратные средства из фондов ЕС, а 28,6 млн — средства государственного бюджета страны. Таким образом, доля финансирования фондами ЕС программы развития рыболовства и мореходства Эстонии составляет 78%.