Мурманск, 29 декабря, 2016, 11:37 — ИА Регнум.



Василий Суриков. Крыши зимой. 1880-е

По итогам прокурорской проверки в городе Апатиты Мурманской области возбуждено три дела об административном правонарушении в отношении руководителей управляющих компаний. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Мурманской области, организации не обеспечили своевременную очистку кровель зданий от снега, наледи и сосулек.

«По результатам проверки выявлены нарушения требований жилищного законодательства в деятельности ООО «УК «Наука», ООО «УК «Наука-Сервис» и ТСЖ «Ленина, 14», — прокомментировали в ведомстве. — Материалы административных правонарушений направлены в административную комиссию администрации города Апатиты для рассмотрения».

Напомним, качество уборки после недавних снегопадов в Мурманской области подверглось критике как со стороны главы регионального правительства, так и общественников.

Как сообщало ИА REGNUM, активисты мурманского отделения ОНФ считают, что существующих в регионе ресурсов недостаточно для обеспечения своевременных мер по приведению территорий в нормативное состояние.

Добавим, общественники повсеместно выявляют факты сужения проезжей части, нагромождения снежных валов во дворах, находят заснеженные и обледенелые лестницы, свисающие с крыш домов огромные сосульки. Наибольшее количество жалоб приходит от жителей Мурманска, Североморска, а также Кольского района.