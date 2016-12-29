Москва, 29 декабря, 2016, 11:06 — ИА Регнум. В Подмосковье сотрудник полиции пострадал во время задержания подозреваемого, сообщают «Вести».

Skullman Водитель автомобиля

Водитель иномарки сбил оперативника, после чего скрылся с места происшествия. Для его поимки объявлен план «Перехват».

За что именно пытались задержать подозреваемого и где произошел инцидент — не уточняется. Сотрудник полиции направлен в больницу для оказания медицинской помощи.