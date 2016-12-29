Тольятти, Самарская область, 29 декабря, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Выход на рынок Lada Xray стал одним из наиболее интересных событий года для АвтоВАЗа. Количество проданных моделей в преддверии Нового года достигло 20 тысяч, сообщают «Автовести». Как отмечают в пресс-службе отечественного автогиганта, 2016 год стал для компании довольно продуктивным. Так, Lada Xray, продажи которой стартовали в феврале, успела пройти ряд доработок, также сменились модификации и комплектации нового автомобиля. Базовое оснащение Xray включает две подушки безопасности, системы курсовой устойчивости ESC и экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС. Предусмотрена помощь при старте на подъеме, регулировка водительского кресла по высоте, мультируль, светодиодные дневные ходовые огни и другие опции. В дальнейшем автомобиль получил кнопку отключения противобуксовочной системы, для 1,8-литрового двигателя была предусмотрена механическая коробка передач в дополнение к трансмиссии АМТ. Некоторые изменения были внесены и в дизайн интерьера. Кроме того, в сентябре этого года была произведена 50-тысячная Lada Vesta. На данный момент модель находится на 4-м месте среди самых востребованных в России легковых автомобилей.

t-100 Lada Xray

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