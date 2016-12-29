Екатеринбург, 29 декабря, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, возможно, не читала материалов белорусских авторов ИА REGNUM, которые комментировала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил профессор, эксперт по конкурентной разведке (Екатеринбург) Евгений Ющук.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«На основании личного опыта полагаю, что Мария Захарова не читала материалов журналистов ИА REGNUM, которые комментировала. Её комментарий, я уверен, был составлен на основании документа отдела МИД, ответственного за Беларусь, а тот, в свою очередь, я думаю, взял их в посольстве России в Беларуси. Не удивлюсь, если они его списали из какого-нибудь документа белорусских силовиков», — отметил эксперт.

«По крайней мере лично я, когда проводил журналистское расследование по странной смычке активистов «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещённая в России, — прим. ИА REGNUM ) в Швейцарии с представителем Россотрудничества там, был «коронован» Марией Захаровой в «швейцарские блогеры», и моим материалам она уделила немало времени на своем брифинге, завершив свой спич словами «вопрос закрыт» — мол, не подтвердилась моя информация. Я тогда сказал, что не она вопрос открывала — не ей его и закрывать, продолжил расследование, и в итоге Генпрокуратура вынесла руководителю Россотрудничества России представление об устранении нарушений, представитель Россотрудничества в Швейцарии был заменен, а недавно заменили и посла там, на два года раньше намеченного срока», — отмечает Евгений Ющук.

Вместе с тем Ющук отметил, что его случай высветил ещё одну особенность Марии Захаровой — позитивную. «Когда начинается скандал (отмечу, что мой не дотягивал по масштабу до истории с ИА REGNUM ввиду значительно меньшего моего веса, нежели у ИА REGNUM ), Мария Захарова стала в нём разбираться глубоко и делала это уже лично. А не через тех, кто сам и создал скандальную ситуацию. Поскольку Мария Захарова — человек, безусловно, умный и патриотично настроенный к России, её дальнейшие решения носили конструктивный характер. Хотя это были решения далеко не всегда публичные, но такова специфика МИДа, блюдущего честь мундира сильнее многих силовиков (вероятно, в силу меньшей публичности МИДа ему это более-менее удаётся делать). Мария не уклонялась от комментариев, и ответы на заданные МИДу вопросы я стал получать. До этого чиновники МИД предпочитали отмалчиваться», — говорит уральский профессор.

По поводу судебного иска ИА REGNUM эксперт отметил, что не исключает того, что Мария Захарова в досудебном порядке скорректирует свою позицию. «Ведь ей намного больше, чем суд, противопоказано неумение перепроверять публично излагаемую информацию. Ситуация «МИД врёт», которая сейчас складывается, опасна для МИД, потому что при таких прецедентах завтра в «Нью Йорк Таймс» может появиться абсолютно честная статья в духе «Русский МИД опять врёт», и касаться она будет значительно более существенных шагов России, нежели «сдача» журналистов», — отметил профессор. По его словам, сейчас то, что «официальная Москва не вступилась за журналистов, выглядит как их сдача».

«Априори понятно: Мария Захарова по объективным причинам не может быть глубоко в курсе всех проблем и вынуждена полагаться на аналитические структуры МИД. А там, как и в многих госструктурах, хватает, увы, людей, которые занимают своё место благодаря хорошей «родословной» или связям, а не по причинам профессионализма. Поэтому ошибиться она может, вопрос в наличии системы, позволяющей исправлять ошибки», — сказал профессор.

Касаясь уголовного преследования журналистов ИА REGNUM в Белоруссии, он отметил, что она не является страной с развитой системой независимых СМИ. «Страна балансирует между ЕС и Россией, стабильность власти зиждется на высоких социальных расходах, а это, в свою очередь, ведет к зависимости от России. Пытаясь избежать потери суверенитета, Александр Лукашенко вынужден заигрывать с Евросоюзом, но понимает, что зависимость от Евросоюза приведет к потере и суверенитета, и личной власти. Понять его действия можно, и даже можно признать, что он действует максимально виртуозно, несмотря на объективно сложное положение. Но побочным продуктом становится «закручивание гаек». А результатом такого закручивания стал «наезд» силовиков на журналистов. Россия их «сдала» — так это сейчас выглядит. И эта «сдача» артикулирована Марией Захаровой как официальным представителем МИД», — отметил профессор.

Если дело всё же дойдёт до суда с Марией Захаровой, то, как полагает Евгений Ющук, предстоят баталии с лингвистическими экспертизами. МИД может доказывать, что его слова не относились именно к ИА REGNUM, а лингвисты — «что из обстоятельств их произнесения следует, что относились».

«Как решит суд — сказать сложно, потому что даже со СМИ бывает по десятку экспертиз в пользу каждой стороны, ведь экспертиза — это узаконенное мнение эксперта, а мнение всегда субъективно. Но вот что точно может установить суд — это что REGNUM и эти авторы в REGNUM НЕ употребляли указанных слов в отношении Беларуси и белорусского народа. А это может радикально изменить положение авторов «Регнума», преследуемых в Беларуси. И уж точно изменит положение самого «Регнума» там — потому что иначе завтра это информационное агентство там могут подвергнуть ограничениям», — сказал профессор.

«Ну и, наконец, непонятно, как «в моменте» будет оцениваться российскими властями поведение руководства Беларуси. Лукашенко — партнер для России очень тяжелый, а инцидент с авторами ИА REGNUM можно использовать как рычаг в переговорах. Или не использовать. Попав в большую политику, они начинают зависеть от нее очень сильно», — заключил профессор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале декабря в Белоруссии по инспирированным обвинениям были задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин, а также корреспондент Сергей Шиптенко.

Ранее по теме: Заявление ИА REGNUM в связи с репрессиями против журналистов в Белоруссии.

27 декабря на еженедельном брифинге в МИД России Мария Захарова прокомментировала произошедшее такими словами: «Наш посол в Белоруссии дал развернутый комментарий по поводу истории с задержанием белорусских граждан Юрия Павловца, Дмитрия Алимкина и Сергея Шиптенко. Они действительно сотрудничали и работали с российскими изданиями, в частности с агентством REGNUM. Поэтому посол высказал нашу российскую точку зрения на этот вопрос. Я хотела бы сказать, что мы разделяем то, что было сказано послом. Употребление таких слов, как «недонарод» или «недогосударство», в отношении Белоруссии и белорусов — конечно, недопустимо».

При этом слова «недонарод» вообще не было в материалах авторов и корреспондента ИА REGNUM. Это слово из нацистского словаря, а ИА REGNUM занимает последовательную антифашистскую позицию, что общеизвестно. А слово «недогосударство» употреблялось автором ИА REGNUM ТОЛЬКО в отношении Украины и тех, кто сознательно идут по её пути, — к русофобии, майдану и государственному перевороту, то есть отрицанию и уничтожению собственной государственности. И это также является осознанной позицией ИА REGNUM, как и многих других СМИ и журналистов.

Таким образом, Мария Захарова, пользуясь служебным положением, совершила акт сознательной диффамации, распространив очевидную и преднамеренную ложь, оклеветав журналистов ИА REGNUM и агентство в целом. ИА REGNUM подаёт в суд иск к официальному представителю МИД РФ о защите чести и достоинства, нанесении вреда деловой репутации агентства.

Также читайте: ИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету