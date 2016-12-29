Минск, 29 декабря, 2016, 10:41 — ИА Регнум. На площадку, где идет строительство Белорусской атомной электростанции, доставлен корпус реактора, изготовленный волгодонским предприятием «Атоммаш». К месту назначения корпус был отправлен 31 октября, передает агентство «БелТА».

РУП «Белорусская АЭС» Корпус реактора доставлен на Белорусскую АЭС

«От завода-изготовителя «Атоммаш» корпус реактора перевезли на специализированной автомобильной технике на причал Цимлянского водохранилища в Волгодонске. Там начался речной этап, который продлился до Нововоронежа. Далее до Островца его перевозили по железной дороге на специализированном транспортере», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вес корпуса атомного реактора превышает 330 т, его высота достигает 13 м, а диаметр — 4,5 м. Корпус представляет собой цилиндр с эллиптическим днищем и герметичной крышкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря стало известно о нештатной ситуации, произошедшей при перевозке корпуса реактора. Во время маневров на железной дороге защитный металлический транспортный кожух устройства задел опору контактной сети, сам корпус реактора повреждений не получил.

В середине июля этого года в Островце корпус реактора при перемещении его подъёмным краном соприкоснулся с землёй, в результате чего поцарапалась краска. «Росатом» заявил о готовности заменить изделие, предупредив, что это приведёт к переносу сроков ввода в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС.

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