Иркутск, 29 декабря, 2016, 10:37 — ИА Регнум. В Иркутской области зафиксировано 76 отравлений метиловым спиртом с летальным исходом. Пострадавших — 123 человека. Об этом сообщил министр здравоохранения области Олег Ярошенко на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям сегодня, 29 декабря.

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«Семьдесят шесть человек отравились в Иркутской области метанолом, всего пострадавших — 123», — сказал министр.

Ярошенко уточнил, что ещё один человек отравился метанолсодержащей жидкостью: житель города Шелехова (Иркутская область) госпитализирован прошлой ночью. Состояние пациента тяжёлое.

Напомним, в Иркутской области произошло массовое отравление спиртосодержащей продукцией. В больницы с отравлениями жители Иркутска начали поступать 17 декабря.

Выяснилось, что эти люди отравились спиртосодержащей жидкостью «Боярышник», не предназначенной для употребления внутрь. Анализ жидкости показал, что она содержит яд — метиловый спирт. До сих пор почти все отравления метанолом были зафиксированы в Иркутске.

По факту массового отравления возбуждено уголовное дело. В настоящее время 16 фигурантам дела предъявлены обвинения. В отдельное производство выделено уголовное дело в отношении заместителя министра имущественных отношений Иркутской области Евгении Нефедовой.