Радио REGNUM: первый выпуск за 29 декабря
Москва, 29 декабря, 2016, 11:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Задержание журналистов в Белоруссии: реакция официального представителя МИД России Марии Захаровой на намерение ИА REGNUM подать в суд иск к ней за клевету и открытое письмо министру иностранных дел Сергею Лаврову;
- Посольство России в Сирии снова подверглось минометному обстрелу;
- Charlie Hebdo не упустил возможности поглумиться над катастрофой Ту-154. Реакция МИД России;
- Обама готовит России «прощальный подарок» — санкции за кибератаки.