Москва, 29 декабря, 2016, 10:22 — ИА Регнум. Показатель одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина достиг максимального годового значения и составил 86,8%, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Опрос был проведен 24−25 декабря. Согласно результатам исследования, показатель одобрения деятельности Путина вырос с 85,8% до 86,8%, что стало максимумом за 2016 год. При этом рейтинг доверия граждан РФ главе государства продолжает расти — он увеличился с 61,3% до 62,1%.

Незначительно вырос показатель одобрения работы на своем посту премьер-министра РФ Дмитрия Медведева — он прибавил 0,1% до 61,2%. Показатель одобрения деятельности правительства РФ поднялся до 63,2% — с 60,9%.

Опрос проводился в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках России, опрошено 1,6 тыс. человек. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.