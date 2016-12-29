Багдад, 29 декабря, 2016, 10:16 — ИА Регнум. В городе Мосуле (Ирак) против исламистов террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начато новое наступление — его осуществляют иракские войска. Об этом завили представители МВД Ирака, сообщает Reuters.

Newsroom24bd.org Военная операция в Мосуле

«Сейчас наши военные наступают. За первые пять или десять минут они продвинулись на 500 метров», — отметили в МВД Ирака.

Отмечается, что на этой территории, куда сейчас входят иракские силовики, целый месяц не было боевых действий. Сегодня здесь впервые прогремели выстрелы.

Наступление иракских войск идёт в пяти пригородах Мосула. Наземным войскам оказывается поддержка с воздуха, сообщает Associated Press.

Напомним, занятый в 2014 году террористами ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мосул начали освобождать 17 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 декабря стало известно, что иракские войска уже готовы возобновить военную операцию по освобождению Мосула: на линии фронта разместились последние соединения перед предстоящим наступлением.

Командующий, генерал-лейтенант Абдул-Вахаба аль-Саади заявил, что подразделения полиции Ирака присоединились к подразделениям девятой дивизии иракской армии. Планируется нападение с другой части фронта — подразделения 16-й дивизии занимают позиции к северу от Мосула.