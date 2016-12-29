Улан-Удэ, 29 декабря, 2016, 10:02 — ИА Регнум. В Бурятии жители поселка Таежный Селенгинского района вот уже 21 год остаются без света. В 1995 году неизвестные злоумышленники похитили 30 км проводов электросети. С тех пор восстановительные работы так никто и не провел. На это требовалось около 40 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном отделении Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM

В настоящее время в поселке проживают более 60 человек, в том числе 17 несовершеннолетних. Подача электричества осуществлялась с помощью дизельного генератора по восемь часов в день — два часа утром и шесть часов вечером.

Но в марте текущего года генератор сломался. На поставку запчастей и ремонт понадобилось время. Затем стали возникать перебои с топливом. В итоге, по информации народофронтовцев, жители поселка прожили без света до декабря. В Таежном нет сотовой связи, добраться до поселка можно только на внедорожнике.

Активисты ОНФ направили запросы главам поселка и района с требованием принять меры. 21 декабря для генератора завезли 2 тонны топлива. Подача электричества восстановлена по прежней схеме.

«В поселке восстановлен теперь свет, у них есть магазин, почта, школа, некоторые дети учатся в интернате. Условия проживания жителей устраивают, переезжать они никуда не хотят, лишь бы было бесперебойное электричество», — рассказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Бурятии, депутат Госдумы Николай Будуев, побывавший в поселке.

По его словам, чтобы обеспечить жителей бесперебойным электричеством, можно установить солнечные батареи. Это обойдется примерно в 1,5 млн руб. Известно, что в районе запускается проект по строительству солнечной электростанции.

В ОНФ отметили, что дизельного топлива в Таежном хватит до февраля 2017 года. После этого будет необходим новый завоз.

Также в Таежном есть проблемы с дровами для отопления здания библиотеки и с рейсовыми автобусами.

Добавим, поселок Таежный находится на территории сельского поселения Иройское на расстоянии 100 км от города Гусиноозерска. В результате сильного лесного пожара в 1996 году огнем была уничтожена линия электропередачи, часть проводов была расхищена, часть демонтирована. В 2002 году администрация района закупила дизель-генератор мощностью 100 кВт.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Селенгинского района, поселок Таежный удален от существующих электрических сетей на расстояние 33 км. Строительство линии электропередачи ориентировочной стоимостью 40 млн руб. (в ценах 2012 года) посчитали экономически неэффективным.

Власти района уточнили, что на условиях софинансирования из резервного фонда правительства Бурятии выделено 914 441,5 руб. на приобретение, монтаж и пусконаладочные работы дизель-генераторной установки в контейнерном исполнении. Балансовая стоимость дизель-генераторной установки составила 1 828 883 руб.

Сейчас в Таежном (в зимний период) работа дизель-генераторной установки осуществляется утром с 08:00 до 10:00 и вечером с 18:00 до 24:00.

Население поселка в основном занимается охотой, рыбалкой, сбором дикоросов. Пять семей, проживающих в поселке, имеют личные автономные резервные источники питания. В местной школе обучаются 11 человек. Прием больных осуществляет выездная бригада Иройской врачебной амбулатории. На срочные выезды также выезжает бригада медиков.