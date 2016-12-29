Синоп, Турция, 29 декабря, 2016, 09:56 — ИА Регнум. В городе Синоп (Турция) в пропасть упал пассажирский автобус. Известно о пяти жертвах, передаёт телеканал Haberturk.

Sozcu.com.tr Автокатастрофа в городе Синоп

Падение произошло 29 декабря на севере Турции. Выжившие в автокатастрофе получили ранения.

По предварительным данным, транспортное средство сорвалось с обрыва из-за неблагоприятной дорожной обстановки. Шёл снег и на трассе образовалась гололедица: водитель не справился с управлением на опасном участке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, рано утром 24 декабря на скоростной трассе в штате Джохор (Малайзия) пассажирский автобус сорвался в пропасть. Погибли 13 человек, 17 — получили травмы.