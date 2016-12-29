Москва, 29 декабря, 2016, 09:33 — ИА Регнум. Пара USD/RUB 28 декабря обновила 1,5-годовой минимум на отметке 60,37 вслед за нефтью. Пара поддалась оптимистичным рыночным ожиданиям и тонким условиям торговли. Однако ей еще предстоит подтвердить свой позитивный настрой сегодня, 29 декабря, когда будут опубликованы данные от Минэнерго США, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Только в случае резкого сокращения объемов коммерческих запасов нефти пара сможет продолжить падение с целью на 60,00. Однако шансов на то, что показатель вновь вырастет, немало. Таким образом, стоит дождаться публикации отчета и только после этого принимать торговые решения», — полагает эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, установленный Банком России официальный курс доллара на 29 декабря 2016 года опустился на 19,18 копейки и составил 60,66 рубля, курс евро упал на 8,51 копейки — до 63,48 рубля. Стоимость нефти марки Brent снизилась до 56,88 доллара за баррель