Санкт-Петербург, 29 декабря, 2016, 09:29 — ИА Регнум. Следственные действия проведены в среду, 28 декабря, в офисе ОАО «Компания Усть-Луга», управляющего портом с тем же названием в Кингисеппском районе Ленинградской области. Эту информацию агентству ТАСС подтвердила представитель пресс-службы компании Татьяна Паук.

Ust-luga.ru Валерий Израйлит

«В офисе действительно с утра шли следственные действия. На операционной деятельности это никак не сказалось», — отметила она.

По данным интернет-издания «Фонтанка.ру», глава совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» Валерий Израйлит в тот же день был задержан сотрудниками ФСБ и позже арестован Дзержинским районным судом Санкт-Петербурга. Основанием для ареста стало подозрение в хищении 1,5 млрд рублей, выделенных для порта.

В то же время в самой компании не смогли подтвердить или опровергнуть задержание Валерия Израйлита. Правоохранительные органы Санкт-Петербурга и Ленобласти пока официально не комментируют ситуацию вокруг «Компании Усть-Луга».

Валерий Израйлит, помимо руководства портом, является президентом регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области». На днях, вместе с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко и главой Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленобласти Владимиром Дербиным, он подписывал трехстороннее соглашение о социально-экономическом партнерстве в 47-м регионе.

Как сообщалось в начале ноября 2016 года, правительство Ленинградской области намерено взыскать с ОАО «Компания «Усть-Луга» 532,8 млн рублей, которые ему пришлось выплатить банку «ВТБ» в качестве гаранта по не возвращенному компанией кредиту.

Напомним, в 2010 году ОАО «Компания Усть-Луга» взяло в ВТБ кредит на 600 млн рублей до ноября 2015 года под 9,5% годовых. Гарантии по кредиту выдала администрация Ленобласти. В январе 2015 года ВТБ через суд потребовал вернуть долг, который компания перестала обслуживать. Затем банк направил в правительство Ленобласти требование возместить долг «Усть-Луги» в размере около 532,8 млн рублей. Ленобласть выплатила банку ВТБ эту сумму, исполнив свои обязательства в качестве гаранта по кредиту.

В конце ноября 2016 года ОАО «Компания Усть-Луга» перечислила на счет Ленинградской области 266 млн рублей в счет погашения долга, возникшего в результате оплаты Ленинградской областью задолженности компании перед ВТБ. «Оставшуюся сумму компания планирует перечислить до конца года», — отмечала пресс-служба «Усть-Луги».

Порт Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленобласти по грузообороту находится на втором месте в РФ после порта Новороссийск. В 2015 году Усть-Луга обработала 87,8 млн тонн различных грузов, в том числе 22,5 тыс. автомобилей. По расчетам руководства порта, грузооборот Усть-Луги в 2016 году вырастет на 13,6%, до 100 млн тонн.