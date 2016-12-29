Два московских банка — «БНКВ» и «НКБ» — остались без лицензий
Москва, 29 декабря, 2016, 09:23 — ИА Регнум. Банк России отозвал лицензии на осуществление банковской деятельности у двух московских кредитных организаций — Акционерного Коммерческого Банка «Банк на Красных Воротах» (АКБ «БНКВ») и Коммерческого Банка «НКБ» (ООО КБ «НКБ») с 29 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ.
«Приказом Банка России
Кредитную политику, проводимую «БНКВ», регулятор оценил как высокорискованную: банк размещал деньги в низкокачественных активах. Он потерял ликвидность и не смог вовремя выплатить деньги кредиторам. В кредитной организации назначена временная администрация.
«Приказом Банка России
Банк неоднократно в течение года нарушал требования закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».
АКБ «БНКВ» и ООО КБ «НКБ» — участники системы страхования вкладов. Вкладчикам будет выплачена страховка. По состоянию на 1 декабря «БНКВ» занимал 275 место в банковской системе РФ, а «НКБ» — 527 место.