Краснодар, 29 декабря, 2016, 09:17 — ИА Регнум. Основные фрагменты самолета Ту-154, упавшего в Черное море неподалеку от Сочи, подняты на поверхность. Таким образом, окончена основная фаза поисково-спасательной операции на месте катастрофы, передает 29 декабря RT.

Mchs.gov.ru Поиски обломков самолета Ту-154 в Черном море

Как отметил источник в силовых структурах, в настоящее время из воды извлечены 19 тел погибших. 17 из них, а также фрагменты тел находятся в Москве. Их доставили спецрейсом из Сочи для опознания и генетического анализа.

Ранее сообщалось о том, что извлеченные из воды фрагменты самолета будут выложены на специальной площадке в Сочи. На земле будет изображен контур воздушного судна в натуральную величину, который будут заполнять по мере поступления новых обломков. Такая процедура, обычно проводящаяся в подобных случаях, поможет восстановить картину крушения Ту-154.

Как передавало ИА REGNUM, утром 25 декабря самолет Ту-154 Минобороны РФ рухнул в Черное море через несколько минут после вылета из Сочи. Борт должен был доставить 84 пассажира на военную базу Хмеймим. Всего в самолете находились 92 человека, все они погибли.