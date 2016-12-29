Благовещенск, 29 декабря, 2016, 09:04 — ИА Регнум. Дальневосточная энергетическая компания (ДЭК), поставляющая электроэнергию, в том числе, на космодром Восточный (Амурская область), заявила, что генподрядчик по строительству космодрома «Дальспецстрой» имеет большую задолженность и в отношении него будут усилены санкции. О этом сообщили в пресс-службе ДЭК.

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

«Генеральный подрядчик по строительству космодрома «Восточный» ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России» нарушает условия договора энергоснабжения, не производя своевременные расчеты с ПАО «ДЭК», — сообщили в пресс-службе.

В ДЭК уточнили, что сумма задолженности — 17 миллионов рублей. Из-за этого ранее введённые ограничительные санкции будут усилены.

Энергопоставщик сообщил, что ещё 15 декабря направил в адрес руководства «Дальспецстроя» уведомление об ограничении поставок электроэнергии на Восточный — из-за неуплаты за ноябрьское потребление электричества. Тем не менее, деньги перечислены не были, и 26 декабря поставщик ввёл ограничительный режим.

«Не видя со стороны потребителя действенных мер по разрешению проблемной ситуации, ПАО «ДЭК запланировал на 9 января 2017 г. усиление ограничительных санкций, которые могут затронуть объекты строительства космодрома», — сообщили в пресс-службе. В ДЭКе заявили, что если «Дальспецстрой» рассчитается по договору в оставшиеся дни декабря, «удастся избежать неприятных последствий».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров заявил, что Спецстрой не отчитался перед госкорпорацией по выполнению работ примерно на 30 миллиардов рублей. Строителям ещё не хватает 8,8 миллиардов рублей для завершения всех объектов. Роскосмос на сто процентов осуществит оплату контрактов.