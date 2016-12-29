Пекин, 29 декабря, 2016, 09:00 — ИА Регнум. Народный банк Китая опубликовал заявление, в котором главный финансовый регулятор страны выступил с резкой критикой в адрес западных новостных агентств и компании Bloomberg в частности, распространивших накануне информацию о том, что курс юаня к доллару США опустился до психологической отметки в 7 юаней за доллар.

Josstoday.com Юань

ЦБ Китая выпустил с заявлением вскоре после того, как система Bloomberg показала снижение курса национальной валюты КНР, шокировавшей рынок. Согласно опубликованному заявлению, курс юаня на внутреннем межбанковском валютном рынке остается на стабильном уровне около 6,96 юаня за доллар, пишет «Чжунго жибао».

За последние 12 месяцев китайский юань «подешевел» по отношению к доллару США почти на 4%. Многие международные аналитики, опасаются, что из-за девальвации юаня могут пострадать мировые рынки. Главной причиной данного процесса является теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ряд китайских экономических экспертов опубликовали свои прогнозы относительно паритетного курса юаня к доллару США. Эксперты из КНР сошлись во мнении, что 2017 г. станет очень тяжелым для национальной валюты КНР, которая уже в следующем году обновит исторические минимумы 20-летней давности.