Москва, 29 декабря, 2016, 08:52 — ИА Регнум. Банк России с 29 декабря отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации АКБ «Банк на Красных Воротах» (г. Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение о применении крайней меры воздействия принято в связи с тем, что «БНКВ» проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, что привело к банкротству.

Кроме того, в связи с потерей ликвидности кредитная организация несвоевременно исполняла обязательства перед кредиторами.

По величине активов «Банк на Красных Воротах» занимал 275 место в банковской системе Российской Федерации.