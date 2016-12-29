Сочи, Краснодарский край, 29 декабря, 2016, 08:44 — ИА Регнум. Корабли продолжают поисковые работы на месте катастрофы Ту-154 в Черном море, где накануне ухудшились погодные условия и были приостановлены погружения водолазов, сообщает телеканал «Россия 24».

Mchs.gov.ru Поиск обломков Ту-154 в Черном море

В районе поисков шел сильный дождь с градом, усилились ветер и волны, что затрудняет глубоководные работы. Погоду на Черноморском побережье ухудшил южный циклон — пик непогоды придется на 29 декабря.

Напомним, пассажирский самолёт Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из сочинского аэропорта «Адлер».

Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Поиск обломков самолёта и останков погибших продолжается.