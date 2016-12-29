Москва, 29 декабря, 2016, 08:24 — ИА Регнум. Торги по рублю на Московской бирже 28 декабря открылись ростом. По итогам дня он обновил максимальные значения к иностранным валютам с лета 2015 года. На американской сессии курс доллара снижался до 60,12 руб., курс евро — до 62,46 руб. Укрепление отечественной валюты связано с ростом цен на нефть и сarry trade в ОФЗ, считает аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

Российская валюта остается фаворитом керри-трейда. Именно на этой стратегии зарубежные инвесторы заработали в 2016 году хорошую прибыль на разнице процентных ставок. Они продавали валюту и на рубли покупали российские облигации (ОФЗ). Прибыль получили от высоких процентных ставок ЦБ РФ (10%) и укрепления рубля. С начала года рубль укрепился к доллару на 17,44%, к евро — на 21,6%.

Минфин РФ на аукционе 28 декабря разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 18 млрд рублей при совокупном спросе в 55,79 млрд рублей, говорится на сайте Минфина РФ.

В ходе американских торгов цена на нефть повышалась до уровня $56,53. Удержаться на максимумах сессии не удалось. К закрытию дня цена вернулась к уровню $55,89. На этом фоне курс доллара восстановился до 60,33 руб., курс евро — до 62,80 руб. Евро подешевел к рублю больше за счет негативной динамики евровалюты по отношению к доллару на рынке форекс.

29 декабря на тонком рынке в Азии баррель Brent подорожал на 1,82%, до $56,93. После такого роста доллар/рубль должен открыться под отметкой 60 руб. в районе 59,30/40 руб. Министр финансов РФ Антон Силуанов уже выразил своё недовольство укреплением рубля. Он увидел в нём угрозу конкурентоспособности.

До тех пор, пока ЦБ держит ставки на уровне 10% и не начнётся отток денег из ОФЗ, рубль при повышении нефтяных котировок будет укрепляться. Индекс государственных облигаций RGBI продолжает уверенно расти. Своим ростом он указывает на высокий спрос на облигации со стороны зарубежных инвесторов.

Сегодня, 29 декабря, к открытию торгов на Мосбирже, фон для рубля благоприятный. Можно будет рассматривать снижение курса доллара до 59,80 руб., евро — до 62,40 руб. (евро дорожает на форекс). Если по доллару день закроется ниже 59,80, то следующими целями по нему выступят уровни 58,30 и 56,20 руб.