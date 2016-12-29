Сочи, Краснодарский край, 29 декабря, 2016, 08:15 — ИА Регнум. В ходе поисковой операции в Черном море были подняты на поверхность основные фрагменты самолёта Ту-154, разбившегося после вылета из Сочи, сообщает RT.

Mchs.gov.ru Поиск обломков самолета Ту-154 в Черном море

Были обнаружены тела 19 погибших. 17 тел, а также все найденные на месте трагедии фрагменты тел, доставлены спецрейсом в Москву для опознания и генетической экспертизы.

Напомним, пассажирский самолёт Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из сочинского аэропорта «Адлер», погибло 92 человека.