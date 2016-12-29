Майами, США, 29 декабря, 2016, 07:38 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп на пресс-конференции в штате Флорида заявил, что не знает о планах сенаторов-республиканцев ввести новые санкции против России, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп отметил, что не знает сенатора от штата Южная Каролина Линдси Грэма, который заявил об усилиях по введению Вашингтоном новых санкций против Москвы, и не общался с ним.

«Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями», — сказал Трамп, добавив, что жизнь сильно осложнила компьютерная эпоха — когда толком не знаешь, что происходит.

Ранее СМИ сообщали, что администрация Барака Обамы, по словам официальных лиц Вашингтона, близка к тому, чтобы объявить о серии карательных мер в отношении России за вмешательство Москвы в президентскую гонку 2016 года, в том числе ввести экономические санкции и высказать дипломатическое осуждение.

По данным ЦРУ, Россия вмешалась в президентские выборы в Америке отчасти для того, чтобы помочь Дональду Трампу одержать победу. 17 декабря ФБР и директор Национальной разведки США согласились с выводами ЦРУ.

Россия эти обвинения отвергает. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США прекратить раскручивать эту тему или предоставить доказательства. Сам Трамп называл заявления о помощи со стороны РФ «смехотворными».