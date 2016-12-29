Якутск, 29 декабря, 2016, 07:44 — ИА Регнум. Чудом посадивший падавший самолёт Ил-18 в Якутии пилот Андрей Логинов старался не потерять сознания и ждал, когда его эвакуируют, в течение 5 часов. Он попросил госпитализировать его только после всех пассажиров и членов экипажа. Командир самолёта помнит, как мороз проникал в кабину и свой вопрос к сотрудникам МЧС: «Все живы?»

Sergey Riabsev Самолет Ил-18

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«Командир покидает корабль всегда последним. Это железное правило», — сказал Андрей Логинов в интервью газете «Комсомольская правда». Он отмечает, что спасатели сработали очень профессионально и всё сделали правильно.

На вопрос о том, как ему удалось посадить самолёт, пилот отвечает: «Я просто выполнял свою работу. И не я один, а весь экипаж!» Сколько времени шла эвакуация, пилот помнит смутно: «От удара мне сломало ноги и зажало в кабине между сиденьем и педалями. Происходящее дальше я видел, как в тумане. Помню, как спросил: «Все живы?» Мне сказали: «Все!» Я ответил: «Слава богу!» Я сидел заблокированный в кабине и видел только половину экипажа. Они все были в сознании. В кабине уцелели стекла. Но холод чувствовался. Представьте, что вы в незаведенной машине с открытыми дверьми. Спасатели через окно дали мне спальник. И я укрыл им члена экипажа, который лежал рядом».

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Андрей Логинов надеется после выздоровления вернуться к пилотированию: «Но есть медкомиссия, которая допускает к полетам. Решение за докторами».

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт Минобороны Ил-18 совершил аварийную посадку в Булунском районе Якутии. Все 38 человек, находившиеся на борту воздушного судна, остались живы. В течение трёх суток им оказывали помощь в центральной районной больнице, а затем борт МЧС увёз их в столичные медучреждения.

Предварительной причиной авиапроисшествия называются плохие погодные условия и сильный ветер.

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