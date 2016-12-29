Пекин, 29 декабря, 2016, 07:23 — ИА Регнум. В Китае завершилось строительство высокоскоростной железнодорожной линии, соединяющей город Куньмин, столицу юго-западной провинции Юньнань, с Шанхаем и Гуанчжоу, расположенным на восточном побережье, говорится в заявлении Министерства транспорта КНР, сообщает 28 декабря Reuters.

Gov.cn Высокоскоростная железнодорожная линия Куньмин-Шанхай

Официальное открытие новой железной дороги прошло 28 декабря. Новая высокоскоростная линия, соединяющая восточное побережье с юго-западной провинцией Юньнань, стала самой протяженной в КНР, ее длина составляет 2 тыс. 252 километра.

Время поездки сокращено вдвое. Теперь потребуется 11 часов и 15 минут, чтобы добраться из Шанхая в Куньмин.

Напомним, высокоскоростные железнодорожные линии построены в 29 из 31 провинции КНР. К 2020 общая протяженность высокоскоростных железных дорог должна составить 30 тыс. километров.