Москва, 29 декабря, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Карикатура на крушение в Сочи российского самолета Ту-154, опубликованная в скандально известном французском журнале Charlie Hebdo, — это «натужная гадость» и «испражнения на бумагу». Так охарактеризовал издевательскую картинку официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

coyot Лист бумаги

«Очередные испражнения на бумагу со стороны этих парижских двуногих — не трогают. Даже обращать внимание на эту натужную гадость — унизительно для нормального человека», — отметил он.

Конашенков назвал карикатуру «мазней» и добавил, что если подобные изображения представляют собой настоящие «западные ценности», то их обладатели и защитники обречены по меньшей мере на одиночество в будущем.

Напомним, на карикатуре в сатирическом издании Charlie Hebdo изображен падающий самолет и солист ансамбля Александрова, издающий долгий звук «а-а-а-а-а-а-а». Рисунок снабжен подписью: «Репертуар хора Красной армии расширяется».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утром 25 декабря пассажирский самолёт Ту-154 Минобороны РФ, направлявшийся в Сирию, упал в Черное море через несколько минут после вылета из сочинского аэропорта «Адлер». На борту находились 92 человека, среди которых — артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза. Все они погибли.

Операция по поиску обломков самолёта и останков погибших продолжается. По данным Минобороны РФ, обнаружено 17 тел и 233 фрагмента тел погибших. Поисковые работы будут проводиться круглосуточно в течение месяца.