Якутск, 29 декабря, 2016, 06:46 — ИА Регнум. Надежды министерства финансов России на отсутствие серьёзных колебаний курса рубля в 2017 году могут не оправдаться. Кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов полагает, что курс российской валюты вряд ли удастся удержать на нынешнем уровне. Своё мнение он высказал корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российский рубль

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«Вероятно Минфин надеется на цену нефти, которая начала расти», — полагает эксперт. Но даже этот фактор, скорее всего, не сможет предотвратить рост курса рубля, считает Юрий Данилов.

«Колебаний рубля вряд ли удастся избежать», — также отметил он. По прогнозу эксперта, в 2017 году доллар будет стоить 70−75 рублей.

Напомним, министр финансов Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу «Россия-24», что серьёзных колебания курса рубля в 2017 году не ожидается.