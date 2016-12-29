Берлин, 29 декабря, 2016, 03:36 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призывает своих сторонников к новым терактам в странах Запада, передает Reuters 29 декабря.

Александр Горбаруков REGNUM ИГИЛ

По сообщению группы разведки SITE, на одном из интернет-ресурсов радикальной исламской группировки появился призыв к «одиноким волкам» — сторонникам ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Европе о совершении терактов в праздничные дни.

«Их праздники, встречи, клубы, рынки, театры, кинотеатры, торговые центры и даже их больницы — все это прекрасные цели для вас, — говорится в призыве исламистов. — Замените их фейерверки на пояса (смертника — прим. ИА REGNUM ) и бомбы, превратите их пение и хлопки в плач и вой».

Сообщается также, что заявление «проиллюстрировано» изображением, на котором джихадисты с огнестрельным оружием стоят рядом с Санта-Клаусом, рождественской елью и оленями.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Западной Европы находятся в состоянии повышенной антитеррористической безопасности, во многих крупных городах проводятся контртеррористические операции в мусульманских кварталах, введено усиленное патрулирование в местах массового скопления людей.

Данные меры стали ответом на теракт в Берлине — 19 декабря грузовик Scania, за рулем которого находился террорист, въехал в рождественскую ярмарку в центре Берлина. Число погибших в результате нападения, ответственность за которое взяла группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), составило 12 человек, с ранениями госпитализировали 48 человек.