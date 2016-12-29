Москва, 29 декабря, 2016, 03:29 — ИА Регнум. Трагедия с «Боярышником» хоть и страшная, но она очень проста в пресечении: это сплошное уголовное преступление, и виновных нужно судить. Об этом в эфире телепередачи «60 минут» на канале «Россия 1» заявил член комитета Госдумы РФ по образованию и науке, бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

Юрий Орлов. Тупик. 1993

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«То, что произошло, это даже не вершина айсберга. Одно из самых успешных производств в стране — это вот та субкультура, которая была в нашей стране в советское время, когда люди пили тройной одеколон. Она нашла своё катастрофическое развитие в том, что у нас появились три сегмента псевдоалкогольных напитков двойного назначения. Это товары бытовой химии: жидкость для разжигания костров, жидкость для чистки ковров и так далее. Второе — это так называемая парфюмерно-косметическая продукция. Третий сегмент, более традиционный, — маленькие пустырники, настойки боярышника, но это медицинский продукт», — обозначил депутат Госдумы РФ.

По мнению бывшего руководителя Роспотребнадзора, необходимо не только уравнять акцизы и запретить алкогольные продукты двойного назначения, но и закрыть технические заводы.

«В чём проблема — эта страшная отрасль выросла, и она сегодня в объёме общего потребления даёт огромную цифру», — заключил Геннадий Онищенко.

Как сообщало ИА REGNUM, следственные органы продолжают расследование уголовного дела, возбуждённого после гибели людей в Иркутске от употребления спиртосодержащего средства «Боярышник». В настоящее время 16 фигурантам дела предъявлены обвинения.

По данным на 28 декабря, в больницы Иркутска поступили 123 человека, предположительно отравившиеся метиловым спиртом. Из них скончались 77 человек, 11 пострадавших находятся в стационаре.