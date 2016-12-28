Париж, 28 декабря, 2016, 21:38 — ИА Регнум. Президент Франции Франсуа Олланд помиловал женщину, осужденную за убийство своего мужа, сообщает 28 декабря Reuters.

Эдвард Мунк. Убийца. 1906

Жаклин Саваж была приговорена к 10 годам лишения свободы, в 2012 году она застрелила своего мужа, который избивал ее в течение многих десятилетий.

Ее три дочери пытались добиться президентского помилования, они стали собирать подписи под интернет-петицией, которая собрала более 380 000 голосов.

Первоначально Олланд сократил наказание женщине, в сегодня, 28 декабря, полностью ее помиловал.

«Президент республики считает, что место мадам Саваж — рядом с ее семьей», — сообщили в офисе президента, добавив, что она будет освобождена немедленно.

Франсуа Олланд за свой президентский срок лишь дважды воспользовался правом на помилование, кроме Саваж это был Филипп Шеннави, проведший в тюрьме 38 лет.