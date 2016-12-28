Париж, 28 декабря, 2016, 20:46 — ИА Регнум. Французский журнал Charlie Hebdo опубликовал на своем портале карикатуру на катастрофу российского пассажирского самолета Ту-154.

Jim Fischer Мозг человека, пораженный паразитами

На рисунке изображен падающий самолет, на его фоне нарисован артист Ансамбля имени Александрова, издающий звук «а-а-а-а-а-а-а». Картинка подписана так: «Репертуар хора Красной армии расширяется».

Французский журнал Charlie Hebdo скандально известен издевательскими и просто неприличными карикатурами на самые трагические события современности.

Пассажирский самолёт Ту-154 Минобороны РФ, летевший в Сирию, разбился 25 декабря через несколько минут после вылета из сочинского аэропорта «Адлер». Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. В числе жертв авиакатастрофы — артисты Ансамбля имени Александрова, журналисты, врач Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.

Поиск обломков самолёта и останков погибших продолжается. По последним данным Минобороны РФ, спасатели обнаружили 17 тел и 233 фрагмента тел погибших при крушении самолета Ту-154. Поисковые работы будут проводиться круглосуточно в течение месяца.