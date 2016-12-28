Дамаск, 28 декабря, 2016, 19:59 — ИА Регнум. Незаконные вооруженные формирования вновь обстреляли из минометов посольство России в Сирии, сообщает департамент информации и печати российского МИД.

Флаг России

Уточняется, что мины были выпущены по посольству в 13:00 и в 13:19 мск. Одна упала во внутреннем дворе комплекса посольских зданий, вторая в непосредственной близости от него. Обе мины по счастливой случайности не разорвались. Для их нейтрализации вызваны саперы.

Представители российского внешнеполитического ведомства считают этот инцидент подтверждением необходимости уничтожения террористических групп, действующих в пригородах сирийской столицы.

Кроме того, повторяющиеся обстрелы российского посольства должны получить соответствующую оценку и категорическое осуждение всех, кто реально противостоит терроризму.

Напомним, что это не первый обстрел российского посольства в Сирии. В октябре аналогичный случай закончился повреждениями зданий посольского комплекса.