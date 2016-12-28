Дамаск, 28 декабря, 2016, 19:55 — ИА Регнум. Наиболее крупные бандформирования, воюющие в Сирии, обсуждали с Турцией предложения о прекращении огня, сообщает 28 декабря Reuters.

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Также ведутся переговоры и с Россией, но боевики отвергли требование Москвы исключить из переговоров крупную повстанческую крепость вблизи столицы.

Мунир аль-Саял, один из лидеров террористов заявил, что пока говорить о каком-либо прорыве в переговорах преждевременно.

«Дискуссия продолжается при посредничестве Турции, но русские пытаются исключить восточный Гоут, пригород Дамаска, из соглашения о прекращении огня», — заявил Саял.

Министр иностранных дел Турции заявил, что Турция и Россия приготовили соглашения по прекращению огня в Сирии.

Напомним, переговоры по Сирии проходят в Казахстане, этот формат предполагает участие трех заинтересованных держав — Ирана, Турции и России в заключении соглашения о прекращении огня по всей территории воюющей страны.