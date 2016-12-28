Вильнюс, 28 декабря, 2016, 19:43 — ИА Регнум. Старший экономист литовского отделения банка Swedbank Нериюс Мачюлис подвёл итоги 2016 года и главным событием назвал победу лжи над правдой. ИА REGNUM полностью перевело размышления экономиста, распространённые им сегодня, 28 декабря:

Лука Синьорелли. Антихрист и дьявол (фрагмент фрески). 1501

«Какая была отличительная черта 2016 года? Может, волна мощного популизма и протеста против элиты? А може, т всепоглощающий экстремизм и терроризм? Или уязвимость глобализации, сократившей бедность, но повысившей неравенство доходов, и хрупкость status quo? Да, все это, но есть кое-что, что в уходящем году объединяло все эти явления.

Давайте вспомним некоторые заголовки новостей уходящего года. «В этом году из Литвы эмигрирует миллионный житель», «В Латвии сотням пациентов перелили кровь, зараженную гепатитом», «С 1 января 2017 года вводится налог на автомобили», «Из-за массового мошенничества во Флориде будут пересчитаны все голоса», «Министр обороны Израиля: если Пакистан отправит силы в Сирию, уничтожим их с помощью ядерного оружия», «Секретный источник: настоящая Хиллари Клинтон погибла, ее место заняла двойник».

Что общего у этих новостей, за исключением того, что все они шокируют? А то, что у них нет ничего общего с реальностью, это всего лишь фантазии или плод злых языков. Такие обманчивые и искусственные «новости» чаще всего публикуются на неизвестных большинству интернет-сайтах, но они стали резать глаз, когда их ссылками поделились сотни или тысячи пользователей соцсетей (в том числе политики и общественные деятели). К сожалению, некоторые из таких новостей, например, о зараженной крови латвийцев, появились и на крупнейших иностранных и литовских новостных порталах.

Избыточная доверчивость и недостаток здравого скептицизма — очень благоприятная почва для различных мошенников и злоумышленников. Может, уже реже, но все равно еще очень часто жители попадаются на крючок мошенников и по своей воле отдают им деньги или говорят данные, необходимые для присоединения к интернет-банку. Одни трюки мошенников уже не проходят — никто, получив письмо по электронной почте, уже не верит, что выиграл в лотерее или стал наследником богача из африканской страны. Но все чаще жителей соблазняет мерцающая в соцсетях реклама, в которой предлагается купить оригинальный и исключительный продукт, на который только сегодня скидка 90%. «Если все распродано, пробуйте через два месяца». Конечно, ничего не распродается, а деньги доверчивых покупателей принимаются постоянно.

Неосторожная доверчивость может привести к личным финансовым убыткам, но это еще не самые страшные последствия. Ненастоящие, обманчивые и специально вводящие в заблуждение новости — не новое явление, но в 2016 году оно во всем мире стало очевидным и могло повлечь за собой непрогнозируемые последствия. Некоторые такие новости были просто интригующим шумом, их целью было заинтересовать как можно больше читателей и получить больше доходов от рекламы. Но немалая часть искусственных новостей была сознательной и целенаправленной пропагандой, способной повлиять не только на мнение общества. Например, министр Пакистана очень серьезно принял сфабрикованные перед Рождеством высказывания министра обороны Израиля и ответил на них похожей угрозой.

Референдум в Соединенном Королевстве и президентские выборы в США отличились не только неожиданными результатами, которые разошлись с прогнозами экспертов и результатами опросов общественного мнения. Нет, результаты таких резонансных выборов не были «неправильны» или «абсурдны». Хоть и неожиданные, они отразили реальные экономические проблемы жителей и разочарование устоявшейся политической элитой. Но это не все.

Исключительность этих выборов заключалась в массовом игнорировании фактов и распространении информации, вводящей в заблуждение и очевидно неверной. Несмотря на обещания и гарантии, Соединенное Королевство не сможет сохранить свободную торговлю с ЕС, избежать иммигрантов и взносов в бюджет ЕС, а между США и Мексикой не будет огромной стены. Не в первый раз, но в первый раз с такими значительными глобальными последствиями ложь оказалась сильнее правды, а звучная и грубая риторика одолела спокойную аргументацию и язык фактов.

Данных обо всем в мире становится все больше, но они все менее правдивые. Большая часть вины ложится на плечи систем образования, которые не могут догнать быстро меняющийся мир. Все ученики знают таблицу умножения, таблицу химических элементов Менделеева и теорему Пифагора, но только малая их часть способна сохранить здоровый скептицизм, инстинкт и способность проверить сенсационные «факты» и «новости», в которых утопает общественное пространство и которые бомбардируют вас лично.

Мы живем в эру пропаганды, искусственных новостей и расцвета хитрой лжи. Перед родителями и воспитателями, учителями и преподавателями стоит очень важная задача — постоянно развивать в себе и в детях способность различать правду от лжи, факты от мнения, новости от пропаганды.

Избыточный скептицизм — держит в неволе, сбалансированный скептицизм — ценная компетенция. Доверие и вера — важная основа каждого общества. Но без способности осторожно оценивать источники, тщательно проверять факты и эффективно фильтровать огромный поток информации основы каждого общества будут очень хрупкими. Это может быть самым главным уроком 2016 года».