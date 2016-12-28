Вильнюс, 28 декабря, 2016, 19:30 — ИА Регнум. Правительство Литвы сегодня, 28 декабря, приняло постановление, в котором с начала следующего, 2017 года, государственная базовая пенсия социального страхование увеличивается от 112 евро до 120 евро, а страховые доходы текущего года от 445 евро до 476 евро, сообщили ИА REGNUM в правительстве Литвы.

Пожилая женщина

Пенсия для человека, у которого есть необходимый стаж, увеличится примерно на 20 евро, но пенсия для каждого человека будет увеличиваться в индивидуальном порядке: это будет зависеть от стажа государственного социального страхования и страховых доходов, которые были до назначения пенсии.

Повышение пенсий затронет более 593 тыс. людей, получающих пенсию по старости, более 202 тыс. людей, утративших работоспособность или получающих пенсию по инвалидности, 7,4 тыс. людей, получающих предварительную пенсию.

С 2017 года базовая пенсия будет применяться исключительно к системе социального страхования — она будет достигать 110% от нынешнего размера и в будущем будет индексироваться по доходам и расходам бюджета Фонда социального страхования.

Пособия будут выплачиваться из государственного бюджета и могут увеличиваться только с учетом возможностей государственного бюджета, размер пособий и базовый размер целевых компенсаций отделяется от базовой пенсии и равен нынешнему размеру (112 евро).

В бюджете Фонда социального страхования на выплату повышенных пенсий в 2017 году дополнительно предусмотрено около 167,4 млн евро.