Лондон, 28 декабря, 2016, 19:03 — ИА Регнум. Британские полицейские совершили рейды по 300 маникюрным салонам и арестовали 97 человек, в основном из Вьетнама, по подозрению в незаконной иммиграции, сообщает 28 декабря Reuters.

Маникюр

«Эта операция посылает сильное сообщение для тех работодателей, которые стремятся эксплуатировать уязвимые слои населения, при этом нарушая наши законы об иммиграции», — заявил Роберт Гудвилл, министр иммиграции.

«Современное рабство — это варварское преступление, разрушающее жизни самых беззащитных слоев населения», — добавил министр.

Было обнаружено более десятка людей в маникюрных салонах, которые работают фактически в рабских условиях. Большинство из них граждане Вьетнама, но также присутствуют граждане Монголии, Ганы, Китая, Нигерии, Пакистана, Индии.

Премьер-министр Тереза Мэй еще в 2015 году, когда занимала должность министра внутренних дел, заявила, что будет бороться с современным рабством. Ее взгляды на эту проблему были изложены в т.н. «Modern Slavery Act», документе предполагающем большое финансирование по борьбе с данной проблемой.

По данным статистики около 46 миллионов человек по всему миру находятся в рабском положении, на долю Великобритании приходится 11 700 человек.