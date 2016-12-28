Вашингтон, 28 декабря, 2016, 19:01 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп резко критикует действующего главу американского государства Барака Обаму за его финальные политические решения при передаче властных полномочий. Своим мнением Дональд Трамп поделился в сети микроблогов Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Уходя-уходи

В частности решения нынешней администрации привели к ухудшению отношений с Израилем, после того как делегация США не откликнулась на просьбу Израиля заблокировать принятие резолюции Совбеза ООН, требующей от Тель-Авива немедленно прекратить поселенческую деятельность на палестинских территориях. За принятие документа проголосовали 14 из 15 членов Совбеза, а США воздержались. При этом Трамп неоднократно призывал действующую администрацию США не допустить принятия резолюции, наложив на нее вето.

Не менее негативную реакцию Трампа вызвала и сделка администрации Обамы с Ираном, против которой он категорически выступал.

Всё это Дональд Трамп расценил как стремление Обамы максимально усложнить процесс передачи власти.

Напомним, ранее ближайшее доверенное лицо избранного президента США Ньют Гингрич заявил о планах Трампа отменить до 70% указов его предшественника после вступления в должность президента США, которая состоится 20 января 2017 года.