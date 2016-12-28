Душанбе, 28 декабря, 2016, 18:01 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон принял делегацию из Узбекистана и передал своему узбекскому коллеге Шавкату Мирзиёеву послание с приглашением посетить Душанбе в любое удобное для него время. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщила пресс-служба таджикского внешнеполитического ведомства.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

В таджикской столице 27 и 28 декабря проходило заседание Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Узбекистаном и Таджикистаном.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в сферах экономики и торговли, транспорта, промышленности, культуры, образования, спорта и здравоохранения. В частности были затронуты «основные принципы и подходы к решению вопросов, связанных с наращиванием торгово-экономического оборота».

В министерстве иностранных дел Таджикистана отметили, что «стороны пришли к согласию и наметили ориентиры относительно решения этих и других вопросов». Следующее заседание Межправительственной комиссии пройдет в Ташкенте в 2017 году.

Напомним, накануне в Душанбе прибыла делегация узбекского правительства во главе с заместителем премьер-министра Рустамом Азимовым, который в ходе визита встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Таджикский лидер положительно отозвался об «инициативе узбекской стороны о восстановлении авиасообщения» и высказался за отмену или упрощение визового режима между двумя странами. Решения именно этих вопросов в ходе визита узбекской делегации ждали в Душанбе, однако ни о каких конкретных договоренностях по итогам визита не сообщается.

Отметим, что на протяжении порядка 25 лет между Таджикистаном и Узбекистаном складывались весьма напряженные взаимоотношения, перезагрузку которых увидели наблюдатели с приходом к власти Шавката Мирзиёева. Однако, несмотря на увеличившееся количество контактов между соседними странами, ни каких-либо конкретных соглашений, ни тем более практической реализации пока не наблюдается.